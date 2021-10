Die Saison am Finowkanal geht dem Ende entgegen. Am Freitag (8. Oktober) macht die Schülerfirma am Erzbergerplatz in Finowfurt mit weiteren Partnern vor Ort ein kleines Abschlussfest. Obwohl draußen herbstliche Kälte eingesetzt hat, ist eine Woche zuvor von Tourismus-Flaute noch nichts zu spüren...