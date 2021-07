Erst zu Himmelfahrt konnte in diesem Jahr der Touristenbus Heideliner auf Tour gehen. Er steuert touristische Ziele in der Schorfheide an, darunter den Wildpark und Kletterwald in Groß Schönebeck. Ausflügler haben in Groß Schönebeck Anschluss an den RB 27.

Touristen gelangen ohne eigenes Fahrzeu...