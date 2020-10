Ihr erster Eindruck nach dem Kontinentensprung: „Das ist dann Europa – kalt“, erinnert sich Lisa Msapenda. An einem Novembertag vor fast zwei Jahren kam die inzwischen 19-Jährige in Deutschland an. In Lusaka, der Hauptstadt Sambias, steigt sie bei 30 Grad ins Flugzeug.Bei Ankunft auf dem Flug...