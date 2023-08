Es war ein Schreck für alle, die am Mittwochmorgen (16. August) zwischen Eberswalde und Stettin auf der A11 unterwegs waren. Verschieden Feuerwehren aus dem Barnim wurden zum Einsatz gerufen. Was war passiert?

Um kurz nach sechs ging der Alarm für einen Einsatz auf der A11 bei der Feuerwehr Joachimsthal ein. Wie die MOZ von Roland Kamenz, Pressesprecher der Polizeidirektion Ost auf Nachfrage erfuhr, geschah der Unfall in der Nähe des Parkplatzes Wilmersdorfer Forst an der Grenze zum Landkreis Uckermark.

LKW war in Richtung Stettin unterwegs

Ein Lkw mit Anhänger war in eine Leitplanke gerast. Beide waren mit einem deutschen Kennzeichen in Richtung Stettin unterwegs. Der Lkw-Fahrer, ein 41-jähriger Mann, wurde bei dem Unfall verletzt und kam in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Ein Sachschaden von etwa 2000 Euro sei laut Roland Kamenz entstanden.

Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Joachimsthal waren neben einem Rettungswagenteam aus Joachimsthal auch die Freiwillige Feuerwehr Althüttendorf und die Löschgruppe Neugrimnitz im Einsatz. Ein Notarzteinsatzfahrzeug aus Finowfurt unterstützte ebenfalls.