Das Unglück nahm am Freitagmorgen (13. Oktober) seinen Lauf. Ein Unfall kurz hinter der Lichterfelder Brücke am Oder-Havel-Kanal sorgte für einen Stau sowohl in Richtung Lichterfelde als auch in Richtung Eberswalde. Viele LKW waren betroffen, die von der A11 kamen.

Laut Angaben des Einsatzleiters ...