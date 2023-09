Die kurvenreiche Landstraße L29 zwischen Oderberg und Liepe scheint eine nahezu magische Anziehungskraft auf Motorradfahrer auszuüben. Am heutigen Samstag erwischte es einen 63-jährigen Motorradfahrer.

Ausgerechnet am Teufelsberg stürzte der aus Oderberg Richtung Liepe fahrende Mann in einer Kurve und fiel auf die Fahrbahn. Der 63-Jährige sei alleine unterwegs gewesen, sagte der Einsatzleiter der Regionalleitstelle Nordost in Eberswalde, Klaus Prillwitz. Der Unfall ereignete sich um 15:20 Uhr.

Der Mann hatte eine Rückenverletzung und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Eberswalde gebracht werden. Die Feuerwehren aus Oderberg und Liepe waren vor Ort, auch der Rettungshubschrauber wurde sicherheitshalber alarmiert. Dieser wurde aber Prillwitz zufolge dann doch nicht gebraucht, da der Mann im Rettungswagen transportiert werden konnte. Die Straße musste zwischen Oderberg und Liepe kurzzeitig gesperrt werden.

Die kurvenreiche Strecke gilt als Unfallschwerpunkt. Allein im ersten Halbjahr 2023 gab es zwischen Eberswalde und Oderberg 13 Unfälle, davon zehn mit Verletzten. Ein Unfall ging tödlich aus. Die Polizei ermahnt jedes Jahr speziell zum Saisonbeginn die Fahrer bei Verkehrskontrollen zur Vorsicht. Außerdem wurden sogenannte Rüttelstreifen angebracht, um die Fahrer dazu zu zwingen, langsamer zu fahren und sich nicht an riskanten Überholmanövern zu versuchen.

Die Polizei sei an dieser Stelle auch laufend gemeinsam mit dem Landkreis sehr präsent, sagte der Wachdienstführer bei der Polizeiinspektion Barnim, Alexander Teske. Etwa mit Laserkontrollen, der Motorradstaffel und Geschwindigkeitsüberwachung. Nach Angaben von Landkreis-Pressesprecher Robert Bachmann sind die Unfallzahlen zwischen Liepe und Oderberg nicht zuletzt wegen der häufigen Kontrollen rückläufig. Die Anwohner sind zusätzlich durch den Lärm besonders an Wochenenden genervt. Es wurden bereits Fahrverbote gefordert.