An der Kreuzung am Familiengarten (Eberswalder Straße/Lichterfelder Straße) ist es am späten Dienstagnachmittag zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Erste Meldungen über verletzte Personen, unter denen auch ein Kind gewesen sein soll, bestätigte die Polizei am Abend nicht. ...