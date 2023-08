Ungewöhnlicher Unfall in Eberswalde: Am Nachmittag (26.8.) kollidierte ein Rettungswagen mit einem PKW. Dabei ist eine Frau leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße B167, der Bahnhofsbrücke. Was ist passiert? Nach ersten Erkenntnissen war der Rettungswagen mit Blauli...