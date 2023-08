Zwei Autofahrer haben in Finowfurt für ein Verkehrschaos gesorgt. Wie die Polizei berichtet, fiel am Dienstagnachmittag (19. August) ein Audi auf, der in der Marienwerderstraße unterwegs war. Der 76-jährige Fahrer fuhr in Schlangenlinien und gefährdete den Gegenverkehr. Obwohl er mit einem Lkw kollidierte, hielt der Senior nicht an. Um den Audi zu stoppen, setzte sich ein Ford-Fahrer vor das Fahrzeug und reduzierte die Geschwindigkeit. Dabei prallte der Audi in das Heck des Fords.

Wie die Polizei anschließend herausfand, hatte der 76-jährige Barnimer, der den Audi steuerte, keine berauschenden Mittel zu sich genommen. Jedoch wird nun geprüft, ob körperliche Einschränkungen zu seiner unsicheren Fahrweise führten.

Doch auch der 45-jährige Ford-Fahrer geriet ins Visier der Polizei. Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei ihm wahr. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Mann hatte 1,26 Promille im Blut. Sein Führerschein wurde eingezogen und eine Anzeige erstellt. Die Ermittlungen dauern an.

Dieser Text wurde mithilfe Künstlicher Intelligenz verfasst. Die Redaktion hat den Inhalt sorgfältig überprüft.