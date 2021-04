Mehrere Feuerwehrautos im Einsatz und ein Stau im Berufsverkehr: Am Dienstagmorgen ging zwischen Finowfurt und Lanke fast nichts mehr. Auf der A11 in Richtung Bernau kam es zu einem Unfall, der zu einer Teilsperrung der Fahrbahn führte. Ein Lkw war um kurz nach sechs Uhr nahe der Autobahnauffahrt Finowfurt in die Leitplanke gefahren und umgekippt.

Durch seine Lage blockierte er die rechte Spur. Der Verkehr konnte nur einspurig an der Unfallstelle vorbeifahren, wodurch sich ein Stau bildete.

Die Bergung ist schwierig

Nachdem die Polizei und Straßenmeisterei als Erstes vor Ort waren, wurde auch noch die Feuerwehr wegen austretenden Kraftstoffs hinzugerufen.

Die Bergung des Lkw gestaltete sich schwierig, da das Fahrzeug nach dem Unfall nicht mehr fahren konnte, wie die Polizeidirektion Ost mitteilte. Darum musste ein Spezialkran angefordert werden, der kurz nach 11 Uhr mit der Bergung beginnen konnte. Hierfür musste die Autobahn gegen Mittag vollgesperrt werden.

Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, den Schaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf knapp 50.000 Euro.