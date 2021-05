Ein Motorradfahrer ist am späten Freitagnachmittag bei einem Unfall in Joachimsthal schwer verletzt worden. Der 23-Jährige war gegen 17.15 Uhr auf der Seerandstraße (L220) in Richtung Eichhorst unterwegs. In einer Linkskurve kurz vorm Abzweig nach Hubertusstock kam er offenbar nach rechts ab und stürzte mit seiner Maschine. Das teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion Barnim auf MOZ-Nachfrage mit.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der junge Mann aus Berlin fuhr ein BMW-Krad. Unfallursache war den Angaben der Polizei zufolge vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit. Per Rettungshubschrauber sei der Schwerverletzte ins Klinikum Berlin-Buch gebracht worden. Lebensgefahr habe jedoch nicht bestanden. Der Sachschaden ist im Unfallbericht mit rund 10.000 Euro angegeben.

Auch Pfingsten Kontrollen geplant

Auf den Straßen rund um den Werbellinsee kommt es regelmäßig zu schweren Verkehrsunfällen mit Motorradfahrern. Erst im März war auf der Seerandstraße zwischen Eichhorst und Joachimsthal ein Mann schwer verletzt worden, als er mit seinem Motorrad frontal mit einem Pkw zusammenstieß. Die Polizei kontrolliert Biker hier häufiger. Auch Pfingsten sind Kontrollen geplant.