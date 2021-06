Ein Vorfahrtsfehler war wohl die Ursache für einen Verkehrsunfall an der Autobahnausfahrt Chorin am Freitagabend. Zwei mit jeweils zwei Personen besetzte Wagen kollidierten im Einmündungsbereich der L23 in Richtung Golzow.

Beim Linksabbiegen Vorfahrt genommen

Nach Angaben der Polizei im Barnim war d...