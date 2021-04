Der SV Motor Eberswalde, größter Sportverein der Waldstadt, kann sich über eine Spende der Eberswalder Wohnungsgenossenschaft 1893 freuen. Zweimal will das Wohnungsunternehmen in diesem Jahr 1893 Euro an den Sportverein überweisen. Am Dienstag trafen sich die Vorstände Volker Klich und Guido Niehaus mit dem Vereinsvorsitzenden Martin Hoeck in der Vereins-Sporthalle im Brandenburgischen Viertel, um einen Kooperationsvertrag zu unterzeichnen und das Geld zu überbringen. „Wir freuen uns sehr über die finanzielle Unterstützung. Das Geld kann unser Verein sehr gut gebrauchen.“, erklärt Martin Hoeck.

Das Geld wird in die Sporthalle investiert

„Wir werden es nutzen, um die Sporthalle aufzuwerten. Dazu zählen neue Fenster in den Umkleideräumen, eine neue Prallschutzwand und eine neue Bodenmarkierung.“ Im Jahr 2010 hatte der Verein die Sporthalle der Stadt für einen Euro abgekauft. Die Märkische Schule und auch das Oberstufenzentrum II führen dort ihren Sportunterricht durch. Weitere Vereine nutzen die Hilfe für ihre Aktivitäten.

Der Wohnungsgenossenschaft ist es ein großes Bedürfnis, einheimische Vereine zu unterstützen, betonen Klich und Niehaus. Auch in den nächsten Jahren wollen sie das Engagement fortführen. „Uns liegen besonders Vereine am Herzen, die im Brandenburgischen Viertel aktiv sind. „Ziel der Genossenschaft ist es ebenfalls, das Viertel mit vielen Maßnahmen nachhaltig für die Bewohner aufzuwerten und es für die Zukunft liebens- und lebenswert zu gestalten.“ Bis zum Jahr 2024 fließen 57 Millionen Euro an Fördermitteln in das Brandenburgische Viertel.