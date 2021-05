Anwohner der Hebewerkstraße haben zur Gemeindevertretersitzung von Niederfinow ihrem Unmut über die hohe Lärmbelastung durch den Verkehr, in erster Linie durch Motorräder, Luft gemacht und bereits ein Verkehrsverbot für letztere an Feiertagen gefordert. Vor allem Klaus Butzkies weist in sämtli...