Die frische Luft auf dem Lande sei wohl ein Grund für ihr hohes Alter, hatte Trudchen Spann aus Senftenhütte noch zu ihrem 105. Geburtstag gesagt. Oft sei sie gefragt worden, wie man so alt wird. Seit ihrem 100. Geburtstag hatte die Märkische Oderzeitung fast jedes Jahr über die rüstige Rentnerin berichtet.

Wie einer Todesanzeige vom Wochenende zu entnehmen ist, ist Trudchen Spann nun am 28. Januar im Alter von 108 Jahren gestorben und wird in der kommenden Woche, am 10. Februar, in Senftenhütte beigesetzt.