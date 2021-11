Der Vorfall vom Montag (15. November) macht Wolfgang Thiel noch Tage später zu schaffen. „Es hat mich so aufgeregt, dass ich zwei Nächte nicht schlafen konnte“, berichtet der 82-jährige Eberswalder am Mittwoch in der MOZ-Redaktion. Er will andere warnen, erklärt er seinen Besuch. Am Montagmi...