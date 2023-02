Die Polizei sucht Zeugen, die einen Vorfall am Bahnhof in Eberswalde am Freitagvormittag (3.2.) beobachtet haben. Um 9.45 Uhr wurde dort eine Frau das Opfer eines tätlichen Angriffs. Demnach hatte eine 58-Jährige um diese Uhrzeit einen Linienbus verlassen und war anschließend im Bereich der Eisenbahnstraße unterwegs gewesen.

Auf der Treppe zwischen der Bahnhofsbrücke und dem Bahnhofsvorplatz versuchte ein noch Unbekannter dann, ihr den Rucksack zu entreißen. Sie wehrte sich und wurde von dem Angreifer die Treppe hinuntergestoßen. Der Mann flüchtete und konnte bislang auch nicht ausfindig gemacht werden. Nach ersten Erkenntnissen erlitt die Geschädigte wohl keine schwerwiegenden Verletzungen.

Tipps werden entgegengenommen