In deutschen Zügen gilt ein Alkoholverbot. Warum, das zeigt ein Beispiel vom Wochenende im Landkreis Barnim . Der Zugführer der Regionalbahn RB27 von Berlin nach groß Schönebeck (Schorfheide) – der sogenannten Heidekraut-Bahn - wurde am Samstagabend (23.7.) gegen 23:00 Uhr während der Fahrt nach Groß Schönebeck von einem 24jährigem Mann belästigt und umarmt, so dass er nur mit Mühe den Zug weiterführen konnte.