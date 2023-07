Käthe, 90 Jahre,

aus Eichhorst

Käthe aus Eichhorst am Werbellinsee ist stolze 90 Jahre alt und damit die älteste Bewerberin, die wir jemals unter dieser Rubrik vorgestellt haben!

Einst hatte sie in Berlin eine Ausbildung zur Schneiderin absolviert und zuletzt 14 Jahre lang in der Tankstelle an der Autobahn in Finowfurt gearbeitet.

„Ich besuche die Tagespflege im Waldhaus, dort lese ich mit meiner Betreuungskraft auch die Sonntagszeitung und wir schauen uns u.a. die Rubrik ‚Brandenburgerin der Woche‘ an. Meine Betreuungskraft hat vorgeschlagen, dass ich mich auch bewerben sollte“, schreibt sie.

„Gern sitze ich hier auf der Bank und freue mich, wenn sich jemand zu mir setzt und sich nette Gespräche entwickeln. Ich bin ein fröhlicher Mensch und singe leidenschaftlich gern.“

