Der Weihnachtsmarkt in der traditionellen Form, in konzentrierter Art über zehn Tage auf dem Marktplatz, ist abgesagt. Wegen Corona. Ganz will Eberswalde aber nicht auf den Budenzauber verzichten. Die Hütten sollen nicht verwaist bleiben. Eberswalde plant einen „Adventsboulevard“. Über diesen...