Auf den Besuch der Schneekönigin müssen Eberswalder auch in diesem Jahr nicht verzichten. Anstelle des abgesagten Weihnachtsmarktes hat die Stadt sich aufs Weihnachtsleuchten verlegt. Am zurückliegenden Wochenende wurden die Maria-Magdalenen-Kirche und der Platz vor dem Gotteshaus in Szene gesetz...