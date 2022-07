2021 hatten sich 34 Fotografinnen und Fotografen mit 112 Einsendungen am Leserwettbewerb um das beeindruckendste Urlaubsfoto beteiligt. Die Sommerferien 2022 in Brandenburg haben nun begonnen. Also wird es höchste Zeit, den Startschuss für den Neustart zu geben. Ab sofort sind Ihre Bilder willkommen!

Egal, ob Sie 2022 auf Balkonien bleiben, es sich im Garten gemütlich machen, Ausflüge in die nähere Umgebung unternehmen oder auf Reisen gehen – halten Sie Ihre Erlebnisse bitte mit Handykamera oder Fotoapparat fest. Und lassen Sie die Redaktion bitte daran teilhaben!

Siegerfoto 2021 entstand auf dem Werbellinsee

Der Leserwettbewerb um das beeindruckendste Urlaubsfoto läuft bis zum 31. August 2022. Es gibt attraktive Sachpreise zu gewinnen: einen 25-Euro-Gutschein von der Buchhandlung Mahler, einen 30-Euro-Gutschein von der Privatbäckerei Wiese und einen Gutschein über 33,33 Euro von Globus Naturkost.

Das Siegerfoto vom vorigen Jahr, das Andrea Schmiedl aus Finowfurt geschossen hatte, war übrigens auf dem Werbellinsee entstanden und zeigt einen Stand-Up-Paddler bei einem gekonnten Wendemanöver.

Bitte mailen Sie uns Ihre Bilddateien mit einer Auflösung zwischen 180 und 300 dpi an eberswalde-red@moz.de, Stichwort: Urlaubsfotos. Durch Ihre Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihre Einsendungen im Print und/oder online veröffentlichen.