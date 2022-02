Noch immer stehen in Eberswalde Wohnungen leer. Weshalb das kommunale Unternehmens WHG gern vom „Mietermarkt“ spricht. Soll heißen: Anders als in Berlin übersteigt in der Barnimer Kreisstadt das Angebot die Nachfrage. Ist das tatsächlich noch so? MOZ machte den Test und sah sich auf den einsc...