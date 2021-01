An Hartnäckigkeit fehlt es Werner Lehmann schon mal nicht. Seit Monaten nimmt der 71-Jährige an nahezu jeder Ausschusssitzung in Eberswalde teil – mit dem Ziel, sich in der Einwohnerfragestunde zu Wort zu melden. Anfangs haben ihm die Volksvertreter noch geduldig zugehört, wenn er seine Vision...