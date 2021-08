Sechs Tage in der Woche mussten die etwa 800 Frauen aus Polen, der Sowjetunion, Italien, Dänemark und vielen anderen Ländern Europas Zwölf-Stunden-Schichten in den Ardeltwerken absolvieren, zu denen sie kräftemäßig nicht in der Lage waren. Nach Feierabend ging die Quälerei für die Zwangsarbeiterinnen weiter. Die stundenlangen Appelle und die unzureichenden hygienischen Bedingungen waren kaum auszuhalten. Der Hunger tat ein Übriges, die I...