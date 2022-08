Besser hätte es wirklich nicht laufen können beim Stadtfest „Müllroser Seezauber“ im Jahr 2022. Die drückende Hitze, die das Wetter an den Tage zuvor beherrscht hatte, die hatte sich pünktlich verzogen und eine fast schon kühle Seebrise lag am Sonnabend (6. August) in der Luft. Begonnen ...