Grüner Stahl – so lautet die Zukunft der zwei Flachstahlstandorte von ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt und Bremen. Denn weltweit will der Stahl- und Bergbaukonzern ArcelorMittal die CO₂-Emissionen bis zum Jahr 2030 an allen Produktionsstätten in Europa um 35 Prozent reduzieren. Einen Plan f�...