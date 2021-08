Seit fast einem Jahr gelten im Landkreis Oder-Spree umfangreiche Beschränkungsmaßnahmen, um die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) zu stoppen. Nicht überall beachten die Menschen die Betretungsverbote für Wälder, Wiesen und Felder. Im Interview erläutert Petra Senger, Amtsleiterin im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Oder-Spree, warum die Verhaltensregeln so wichtig sind, wie auch der Mensch das Virus verbreiten kann, wie viel Wildschweine bisher an der ASP verendet sind und welche Lockerungen es in Kürze geben wird.

Frau Senger, wie viel an der ASP verendete Wildschweine sind bisher im Landkreis Oder-Spree und darüber hinaus gefunden und geborgen worden? In welchen Regionen wurden besonders viele infizierte Tiere gefunden?

Mit Stand vom 6. August ist auf dem Territorium des Landkreises Oder-Spree bei 757 toten Wildschweinen das ASP-Virus nachgewiesen worden. Im Brandenburger Kerngebiet K 1 im Süden, das sich bis in den Spree-Neiße-Kreis erstreckt, wurden 354 infizierte Tiere gefunden. Im Brandenburger Kerngebiet K 3 (Oder-Spree: K 2), das bis in den Landkreis Dahme-Spreewald reicht, waren es 349 Tiere. Und im Kerngebiet K 5 (Oder-Spree: K 3), zu dem auch Teile von Frankfurt (Oder) gehören, wurden 253 Tiere festgestellt.

Die Pilzsaison hat begonnen und viele Menschen wollen in die Wälder, Pilze oder Beeren sammeln. Dürfen in den ASP-Kerngebieten Pilze gesammelt werden?

Aktuell ist das Betreten der Wälder in den ausgewiesenen ASP-Kerngebieten untersagt, lediglich die Wanderwege dürfen genutzt werden. Die Wege dürfen auf keinen Fall verlassen werden. Die Ergebnisse der ASP-Bekämpfungsmaßnahmen in den vergangenen elf Monaten lassen aber die Lockerung der Betretungsverbote in den Kerngebieten K 1 (zwischen Eisenhüttenstadt, Treppeln und Ratzdorf/der Autor) und K 2 (zwischen Siehdichum, Ragow-Merz, Friedland und dem Wirchensee/der Autor) in Oder-Spree zu. Dort wird mit der nächsten Aktualisierung der Allgemeinverfügung am 9. August auch das Pilzesammeln erlaubt werden.

Warum ist in den ASP-Kerngebieten das Betreten der Wälder abseits der Wege so gefährlich? Schließlich ist doch das ASP-Virus weder für den Menschen noch für Hunde oder andere Haustiere gefährlich…

Das Betreten der Wälder ist untersagt, weil die Gefahr besteht, dass ASP-Viren an Rädern oder an Schuhen verschleppt werden in Gebiete, in denen das Virus sich bisher noch nicht ausgebreitet hat. Die ASP-Viren können auf dem Boden längere Zeit überleben. Außerdem verhalten sich infizierte Wildschweine unberechenbar, das Verbot dient also auch dem Schutz der Menschen.

Auf welchen Wegen kann das ASP-Virus weiterverbreitet werden? Wie lange kann es überleben im Wald, an Schuhen oder auch an Auto- oder Fahrradreifen?

Das Virus hat eine lange Überlebensdauer, insbesondere bei Feuchtigkeit und Kälte. Deshalb sind auch lange Zeiten erforderlich, ehe Gebiete wieder als ungefährlich hinsichtlich der Viruslast, wie wir sagen, angesehen werden können.

Spricht im Interview über die ASP-Situation: Petra Senger, Amtsleiterin des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes im Landkreis Oder-Spree

© Foto: Jörn Tornow

Können auch Hunde das ASP-Virus weiterverbreiten?

Ja, auch Hunde können an den Pfoten und im Fell das Virus verbreiten. Deshalb dürfen Hunde nicht unangeleint laufen gelassen werden. Die von uns bei der Fallwildsuche eingesetzten Suchhunde, die mit Kadavern Kontakt haben, werden nach jedem Einsatz geduscht und desinfiziert.

Worauf sollten Menschen, die sich in ASP-Kerngebieten auf Wanderwegen bewegen, unbedingt achten? Welche Verhaltensregeln gelten?

Wer sich in den ASP-Kerngebieten bewegt, sollte unbedingt nur dort laufen, wo Wege freigegeben sind, und die Wald- und Wiesenflächen meiden. Beim Laufen gilt es, stets besonders aufmerksam zu sein – Kadaverteile sind oft schwer vom Untergrund zu unterscheiden.

Und wenn jemand im Wald auf Wildschweine trifft, auf tote oder lebende, wie sollte er sich verhalten? Können infizierte Tiere aggressiv reagieren?

Entdeckt jemand tote Wildschweine oder Teile von Kadavern, bitten wir um sofortige Information möglichst mit Angabe der Koordinaten an das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt in Beeskow, Telefon 03366 352020, oder per E-Mail an fallwildmeldung@l-os.de. Bei lebenden Wildschweinen ist unbedingt Vorsicht geboten! Mit der ASP infizierte Tiere sind unberechenbar. Es gilt, sich ruhig zu verhalten und sich aus dem Gebiet zurückzuziehen.

Wie groß ist aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass die ASP auch in Oder-Spree auf Hausschweine übergreifen könnte?

Das Risiko ist groß. Es muss durch die strikte Einhaltung aller notwendigen Biosicherheitsmaßnahmen durch die Schweinehalter minimiert werden. Kleinsthalter mit wenigen Tieren, die kostenintensive Seuchenschutzmaßnahmen nicht umsetzen können, werden zurzeit durch uns verstärkt kontrolliert. Wir empfehlen den Kleinsthaltern, ihre gesunden Tiere zu schlachten. Wir bieten ihnen eine Entschädigung in Höhe von 200 Euro je Schwein an, wenn sie ihre Tiere jetzt schlachten und die Schweinehaltung für mindestens 24 Monate einstellen.

Welche Maßnahmen müssen Betriebe, in denen Schweine gehalten werden, unbedingt ergreifen, um tatsächlich wirksam vor einem Einschleppen der ASP geschützt zu sein?

Die Betriebe müssen alle Maßnahmen, welche die Schweinehaltungshygieneverordnung vorschreibt, ergreifen. Diese richten sich konkret nach der Größe des Tierbestandes. Zusätzlich gelten die Anordnungen gemäß der Tierseuchenallgemeinverfügung zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen vom 9. Juli 2021.

Welche Auflagen zum Schutz vor der ASP sind den landwirtschaftlichen Betrieben mit Schweinehaltung in Oder-Spree erteilt worden? Wie und wie oft wird die Einhaltung von Schutzmaßnahmen kontrolliert?

Die Betriebe mit Schweinehaltung müssen alle Maßnahmen, die die Schweinehaltungshygieneverordnung je nach Größe des Tierbestandes vorschreibt, umsetzen. Die Kontrolle erfolgt in seuchenfreien Zeiten nach einem vorgegebenen Stichprobenschlüssel. In Seuchenzeiten wie jetzt erfolgen die Kontrollen sehr regelmäßig in kurzen Abständen. Beispielweise muss jede Lieferung von Schlachtschweinen aus den Restriktionsgebieten klinisch untersucht und der Transport verplombt werden.

Radtour im ASP-Kerngebiet: In Oder-Spree dürfen die Hauptwanderwege genutzt werden. Radfahrer und Wanderer müssen aber unbedingt wie hier im Schlaubetal die Tore in den Schutzzäunen nach dem Passieren wieder schließen.

© Foto: Gerrit Freitag

Wie viele Wildschweine sind in Oder-Spree seit der Feststellung der ASP im Landkreis bei gezielten Jagden getötet worden? Wie viele Tiere sind in Fallen gefangen und dann getötet worden?

In den bisherigen Restriktionszonen sind in den vergangenen sechs Monaten 1345 Tiere entnommen worden – in diesen Gebieten so viele wie sonst im gesamten Jagdjahr. Im seit Juli neuen Kerngebiet K 5 (Oder-Spree: K 3) beginnt die Entnahme mit den Erntemaßnahmen. Wo die festen Zäune südlich der Autobahn A 12 zur Eingrenzung des Kerngebietes und der Weißen Zone bereits fertig sind, wird sofort entnommen. Als Entnahme werden sowohl die Jagd vom Einzelansitz aus, im Rahmen von Erntemaßnahmen und der Fallenfang durchgeführt. Alle Ergebnisse werden mit den Jägern monatlich ausgewertet. Der Anteil der in Fallen gefangenen Tiere liegt bei 40 Prozent.

Wie viele der getöteten Wildschweine waren tatsächlich mit dem ASP-Virus infiziert?

Von allen bisher entnommenen Wildschweinen waren 57 mit dem ASP-Virus infiziert.

Im vergangenen Jahr durften Wildschweine in den Restriktionszonen lange Zeit nicht gejagt werden. Dadurch dürfte die Population stärker als üblich gewachsen sein. Wie hat sich in dieser Zeit die Zahl der Verkehrsunfälle, bei denen Wildschweine angefahren worden sind, entwickelt?

Laut der Unfallstatistik der Polizei gab es keine Veränderung gegenüber den Vorjahren.

Werden die ASP-Schutzzäune regelmäßig kontrolliert auf verletzte oder verendete Tiere, die sich in den Zäunen verfangen haben könnten?

Die Zäune sind so gebaut, dass Schalenwild sie problemlos überwinden kann. Zum Schalenwild gehören alle Paarhufer wie Rothirsche und Damwild, Rehe und Muffelwild und auch Elche. Für Kleintiere sind Durchlässe gebaut worden. Die Jäger haben einen ständigen Kontrollauftrag.

Wer kontrolliert, ob sich Menschen trotz Verbotes in den ASP-Kerngebieten abseits der Wanderwege in Wäldern, auf Feldern oder in offenen Landschaften aufhalten? Welche Strafen oder Ordnungsmaßnahmen drohen Menschen, die die geltenden Regeln missachten?

Die Jäger und die Forstmitarbeiter sind befugt, die Einhaltung der Anordnungen zu kontrollieren. Die Ordnungsämter der Amtsgemeinden, Wachschutzfirmen und auch der Außendienst des Landkreises Oder-Spree sind mit Kontrollen beauftragt. Festgestellte Verstöße werden an das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landkreises Oder-Spree gemeldet und werden dort nach den Ordnungswidrigkeitentatbeständen des Tiergesundheitsgesetzes und der Tierseuchenallgemeinverfügung geahndet. Der Bußgeldrahmen beträgt bis zu 30.000 Euro.

In welchen Restriktionszonen läuft aktuell die aktive Entnahme von Wildschweinen durch Jagd und Fallen? Welche Zonen sollen komplett von Wildschweinen befreit werden? Wer ist daran beteiligt?

Die Entnahme von Wildschweinen läuft aktuell in allen Restriktionszonen. In den Weißen Zonen ist es unser Ziel, die Schwarzwildbestände komplett zu entnehmen, um das Seuchengeschehen zum Stehen zu bringen. In den Kerngebieten sterben alle infizierten Tiere, die übrigen werden entnommen. Aktiv an der Entnahme beteiligt sind der Landesforstbetrieb und alle Jäger des Landkreises.

Wie und durch wen werden im Landkreis Oder-Spree an der ASP verendete Wildschweine geborgen und entsorgt? Welche Schutzmaßnahmen gelten für die Menschen, die verendetes Schwarzwild bergen?

Der Landkreis Oder-Spree hat ein Bergeteam mit bis zu zehn Mitarbeitern gebildet. Außerdem gibt es Firmen, die mit der Bergung der Kadaver beauftragt sind. Alle Beteiligten sind speziell eingewiesen, welche Schutzmaßnahmen sie für sich und zur Vermeidung der Verschleppung des Virus ergreifen müssen.

Welche Rolle könnten Wölfe, von denen in Oder-Spree mehrere Rudel und Paare leben, bei der Verbreitung der ASP spielen? Könnten Wölfe, die Kadaver infizierter Wildschweine fressen, das Virus weiterverbreiten?

Wölfe haben auch Schwarzwild auf ihrem Beuteplan, insofern können sie das Schwarzwild in Bewegung versetzen. Wölfe können infizierte Kadaverteile verschleppen, aber sie vertilgen eben auch Frischlinge als Futter. Insofern tragen sie zur Verringerung der Verbreitung der ASP bei.

Welche Kosten haben die ASP-Schutzmaßnahmen im Landkreis Oder-Spree bisher verursacht und wer trägt letztlich diese Kosten?

Die Maßnahmen des vergangenen Jahres haben bereits einen zweistelligen Millionenbetrag verbraucht. Aber: Wenn diese Maßnahmen nicht ergriffen worden wären, dann würden sich die durch die ASP verursachten Schäden im Milliardenbereich bewegen. Die Kosten für die Fallwildsuche, den Bau der Zäune, die Entschädigungen und die Entsorgung des Schwarzwildes erstattet das Land den Landkreisen. Die Kosten für die Arbeitsfähigkeit der Veterinärämter tragen die Kreise und kreisfreien Städte.

Wo in Oder-Spree werden aktuell und in den nächsten Wochen ASP-Schutzzäune errichtet?

Zurzeit wird die Begrenzung der Weißen Zone südlich der Autobahn A 12 von Fürstenwalde nach Groß Rietz/Birkholz gebaut. Nördlich der A 12 wird dann eine weitere Zauntrasse für die dort notwendige Weiße Zone in Abhängigkeit von der Ausdehnung der aktuellen Funde folgen – daran arbeiten wir in den nächsten Tagen und Wochen intensiv in der Hoffnung, die westliche Ausbreitung endlich stoppen zu können!

Alle Infos zur ASP und Karten der ASP-Schutzzonen in Oder-Spree und Karten der ASP-Schutzzonen in Oder-Spree finden Sie hier.