Die Bundespolizei ist aktuell sehr präsent an der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder). Denn illegale Grenzübertritte haben in den vergangenen Wochen stark zugenommen. Das bekommt auch die Zentrale Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) zu spüren. Die Bundespolize...