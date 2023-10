Das Unwetter mit starken Sturmböen hat am Dienstagabend (3. Oktober) die Feuerwehren in der Region Eisenhüttenstadt in Altem gehalten. Einen außergewöhnlichen Einsatz gab es ab 20.40 Uhr für die Feuerwehren aus Eisenhüttenstadt und dem Amt Brieskow-Finkenheerd bei Ziltendorf.