Viele Jahre fehlte es in Eisenhüttenstadt an Flächen für den Bau von Eigenheimen. Mit dem Baugebiet in der Fürstenberger Straße änderte sich das. Die Nachfrage war so groß, dass weitere Flächen erschlossen werden sollten. Ein Projekt soll nun demnächst realisiert werden. Insgesamt zwölf Pa...