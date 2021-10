Matthias Trinks hat ein imposantes „Beweisstück“ mitgebracht. Viele Hundert Kassenbons, verpackt in drei Müllsäcken, legt er dem Gericht vor. „Das sind die Bons allein aus der vergangenen Woche“, sagt der Rechtsanwalt. Damit will er dem Gericht nicht nur verdeutlichen, dass so gut wie kei...