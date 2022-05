Feuer-Alarm in der Zentralen Erstaufnahme für Asylbewerber in Eisenhüttenstadt – gleich zweimal innerhalb von einer Stunde und diesmal handelte es sich nicht um einen Fehlalarm wie so oft. Am 13. Mai gegen 18.15 Uhr rücken die Feuerwehrleute aus Eisenhüttenstadt das erste Mal aus, nachdem der...