Die Bürgermeisterin der Gemeinde Schlaubetal Monika Senzel kann aufatmen: Voraussichtlich wird ihr „Notre-Dame“ in der Grundstruktur erhalten bleiben. In der Nacht zum Donnerstag (19. Mai) war ein Feuer in dem 500 Jahre alten aus Lehm, Stroh, und Holz bestehenden Fachwerk der Bremsdorfer Mühle...