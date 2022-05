Gegen Mitternacht wird die Feuerwehr im Landkreis Oder-Spree zu einem Großeinsatz ins Schlaubetal gerufen. In einem Waldstück in Bremsdorf war ein Haus in Brand geraten.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, war das Feuer aus noch unbekannter Ursache gegen Mitternacht ausgebrochen. Als die Einsat...