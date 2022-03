Gegen 01:15 Uhr stellte ein Zeuge am 21. März im Eisenhüttenstädter Ortsteil Schönfließ einen Brand in einer Bungalowsiedlung fest. Nach derzeitigem Erkenntnisstand brach das Feuer in einem Bereich aus, in dem Holz gelagert wurde. Das Feuer griff auf drei benachbarte Grundstücke über, bevor es von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Personen wurden nicht verletzt.