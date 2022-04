Der Brandgeruch liegt auch noch einen Tag nach dem Feuer in der Strohmühle sehr schwer über den Jungkälberstall am Pottack 3 in Wiesenau. Während die 80 Jungrinder der Bauerngesellschaft Ziltendorfer Niederung anscheinend mit dem Schrecken davon gekommen sind, ist von der Halle mit den ursprüng...