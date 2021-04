In der Lindenallee in Eisenhüttenstadt gibt es einen neuen Bubble Tea-Laden. Vor einem Monat hatte sich Hung Nguyen entschlossen, an der Stätte des ehemaligen Asiaten-Imbisses dieses Getränke-Geschäft zu eröffnen. „Ich wohne nebenan“, sagte der aus der Hauptstadt stammende Vietnamese zu seiner Motivation, ausgerechnet in Eisenhüttenstadt diese sehr zuckerhaltigen Getränke anzubieten. Er stehe in enger Beziehung zu den Betreibern des asiatischen Textilladens nebenan.

30 verschiedene Tee-Sorten

Im Teeladen soll von zwei, drei Angestellten ständig bedient werden. Wegen Corona habe er sich vorerst auf einen verringerten Umsatz eingestellt. Sein Geschäft habe bis zu 30 verschiedene Sorten, viele mit Joghurt beziehungsweise Milch.

Bubble Tea wurde erstmals Mitte der 1980er-Jahre in Taiwan gemixt. Im Jahr 2009 hielt es in Deutschland Einzug. Bubble Tea ist die englische Übersetzung für eine bestimmte Art der Zubereitung von Teegetränken, bei der Tee, Zucker, Milch und Eis zu einem Shake-ähnlichen Getränk gemischt werden, so dass sich auf der Oberfläche der Mixtur Schaum bildet.