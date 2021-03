„Es findet sich immer ein Weg!“ Da lässt Helmut Fritsche nicht mit sich diskutieren – schon gar nicht in der Corona-Krise. Wohin dieser Weg führt? Da wünscht sich manch einer so mitten in der Pandemie einen Blick in die Glaskugel. Nicht so der Senior-Chef der Klosterbrauerei Neuzelle: Er ak...