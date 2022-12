Der Bedarf an Schnelltests auf das Virus Covid-19 dürfte zum Jahresende in der Eisenhüttenstädter Region noch einmal anschnellen. Schließlich ist ein Besuch im Städtischen Krankenhaus oder in Pflegeheimen weiterhin nur mit einem zertifizierten Schnelltest möglich.

Ähnlich wie während der Weih...