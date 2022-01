Seit mehr als einer Woche kennt die Sieben-Tage-Inzidenz in Oder-Spree nur eine Richtung. Sie geht stetig nach oben. Lag die Inzidenz am 17. Januar 2022 noch bei 751,9 so betrug sie am 24. Januar 1332. Damit gehört der Kreis Oder-Spree seit nunmehr einer Woche ununterbrochen zu den offiziellen Coro...