Das Jahr 2022 hält nicht nur wegen der anhaltenden Corona-Krise viele Herausforderungen in den Ämtern der Region bereit. In Interviews blicken die Amtsdirektoren der Ämter Brieskow-Finkenheerd, Neuzelle und Schlaubetal auf das neue Jahr und darauf, was es bringen wird. Hier Dirk Wesuls, seit dem ...