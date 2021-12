Momentan bewahrheitet hat sich, was Till Frohne, der Geschäftsführer des Städtischen Krankenhauses in Eisenhüttenstadt, vorausgesagt hat. Er war davon ausgegangen, dass bis kurz vor Weihnachten die Betten-Kapazität für Corona-Patienten in Eisenhüttenstadt erschöpft sein könnte – trotz zus...