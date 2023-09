Erneuter Einbruch in ein Geschäft in der Lindenallee in Eisenhüttenstadt: Zwei jugendliche Täter hatten vom Hintereingang aus die Scheibe eingeworfen und anschließend durch das Loch den Türöffner betätigt (Ansicht von der Innenseite, notdürftig repariert). Es war in diesem Nagelstudio bereits das zweite Mal in diesem Sommer. © Foto: Hagen Bernard