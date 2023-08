Vielleicht ist es dann doch nicht so schlau, wenige Meter vom Polizeirevier entfernt in einen Laden einzubrechen. Polizisten jedenfalls konnten am Sonntagmorgen (27. August) mehrere Täter ermitteln, die auch schon einschlägig bekannt sind und wohl auch anderer Taten verdächtigt sind.

Am Sonntag, g...