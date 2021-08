Viele Eltern sind an diesem 7. August deutlich nervöser als ihre Kinder. Während die künftigen Erstklässler meist gelassen auf ihren Stühlchen auf dem Schulhof der Schönfließer Grundschule in Eisenhüttenstadt sitzen, laufen viele Mütter und Väter unruhig hin und her. „Ja, ich bin wirklich sehr aufgeregt“, gesteht Victoria Demachowski nach dem Festprogramm und lacht: „Am liebsten würde ich ja jeden Tag mitgehen in die Schule.“...