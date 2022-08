Die meisten der 154 Erstklässler in Eisenhüttenstadt sind zwei Tage vor dem allgemeinen Schulauftakt am 20. August im Land Brandenburg eingeschult worden. Für 17 von ihnen steht in der Astrid-Lindgren-Grundschule der feierliche Moment erst eine Woche später, am 26. August an.

Ab 9 Uhr werden die ...