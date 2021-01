Heute werden an den Eisenhüttenstädter Glascontainerplätzen in der Semmelweißstraße, Rosenstraße, Poststraße, Mittelschleuse. Karl-Marx-Straße, Fährstraße, dem Stadthafenweg, dem Chopinring, dem Diesterwegring, dem Fröbelring, der Friedrich-List-Straße, An der Schleuse, der Fürstenberge...