Zweites Frühstück: Eine knackige Wellmitzer Bockwurst mit Brötchen und dazu einen heißen Kaffee – so kann ein Imbiss im Café der Bäckerei Dreißig aussehen. Wo kann man in Eisenhüttenstadt Bockwurst essen, wo werden die Würste hergestellt und was kosten sie? © Foto: Frank Groneberg