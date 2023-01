Brötchen werden immer teurer. Doch es kommt auch auf das Gewicht an. Wir haben rund um Eisenhüttenstadt die Preise verglichen und die Brötchen gewogen. Bei welchem Bäcker ist das Preis-Leistungs-Verhältnis am besten? Ist der Privatbäcker am teuersten? Das Ergebnis ist durchaus überraschend.